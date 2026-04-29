岩手県大槌町の山林火災について、2026年4月28日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は、高齢者の避難生活に問題があることを指摘した。27日夜の時点で1558世帯3257人に避難指示が出されているが、赤間二郎防災担当相はこの日の会見で（今回の山火事を）激甚災害に指定する見込みと明らかにしている。やっと震災から立ち直ったところへ番組は、吉里吉里地区の特別養護老人ホームの高齢者約110人が避難している