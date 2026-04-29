タレントの加藤紀子が26日、自身のインスタグラムを更新。長野県の動物園を訪れたことを報告した。 【写真】ナチュラルだからこその衝撃まるで時間の流れを感じさせない姿 加藤は「長野県小諸市動物園開園100周年イベントに 愉快な仲間とレッツゴー」と記し、同日に開園100周年記念のリニューアルオープンセレモニーが行われた動物園を訪れたことを伝えた。加藤は昨年5月のインスタグラムで「小諸