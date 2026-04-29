アルツハイマー病は1906年に正式に記録されてから100年以上研究されてきたのに加え、アメリカ国立衛生研究所(NIH)はアルツハイマー病と認知症の研究に年間約40億ドル(約6379億円)を投じているにも関わらず、認知機能の低下を止めたり元に戻したりする治療法はいまだに見つかっていません。経済学系ポッドキャストのFreakonomics Radioは、科学誌「Science」の調査報道記者であるチャールズ・ピラー氏と、ヴァンダービルト大学医療