ファッションセンターしまむらで、ディズニー映画『ズートピア２』に登場する「ニック・ワイルド」デザインのポーチコレクションが発売！上品なゴールドとシルバーの合皮素材に、タキシード姿でおめかしした「ニック・ワイルド」のワッペンをあしらった3種類のポーチがラインナップされています。 ファッションセンターしまむら／ディズニー映画『ズートピア２』デザインのポーチコレクション 発売日：2026年4月29