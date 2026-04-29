お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が、パーソナリティーを務める28日深夜放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀にメッセージを送った。日村はレギュラーを務める同局ラジオ「金曜JUNKバナナマンムーンGOLD」を2週続けて欠席。28日には、所属事務所が体調不良により当面の間休養することを発表した。太田は「そういえば日村どうしたの？」と日村に言及