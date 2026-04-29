鉄道開業とお召列車の誕生日本で初めて鉄道が開通したのは、1872（明治5）年の新橋〜横浜（現・桜木町）間ですが、正式開業日とされ、後に「鉄道の日」となった10月14日には、すでに皇族の姿がありました。明治天皇と関係者が乗るお召列車が横浜まで往復したのです。【至高の内外装】「なごみ（和）」の落ち着いた車内を見る（写真）この時は「形式Ａ」と呼ばれる上等車が御乗用車となっていました。客室は3室に分かれており、