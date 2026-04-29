きょう未明、山形県上山市の市街地でクマ1頭が目撃されました。市や警察が警戒を呼びかけています。 【写真を見る】【現場画像】市街地でのクマ目撃が大幅増加きょう未明にも上山市の住宅地で目撃で警戒川の近くは要注意か（山形） 市などによりますと、29日の午前0時ごろ、上山市二日町一丁目地内で「前川沿いにクマがいる」と、通りかかった人から警察に110番通報がありました。 目撃されたのはクマ1頭で、奥村油店の東側