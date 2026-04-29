俳優の生田斗真（41）が28日までにインスタグラムを更新。香取慎吾（49）とのツーショット写真をアップした。生田は「お久しぶりです。シンゴカトリセンパイ」とコメント。香取との白黒のツーショット写真を披露した。この投稿にフォロワーからは「めっちゃいい写真2人の再会に乾杯」「レアで嬉しすぎてテンション上がる」「貴重なツーショット」「大好きな2人」とコメントが寄せられている。