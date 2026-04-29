Iカップのグラビアアイドル天木じゅん（30）が28日、インスタグラムを更新。近況を報告した。天木は「グラビア卒業発表してからすでに6冊分の撮り下ろし終わってるよぉぉ残り5冊の予定です」と報告し、ホルターネックのビキニを着用した自撮りショットを投稿した。天木はカメラを上に向けて撮影し、Iカップバストを強調させている。続けて「駆け抜けてる噛み締めながら最後まで誇りを持って楽しみます関わっているすべての皆