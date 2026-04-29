グラビアアイドルの緒方咲（31）が28日、自身のインスタグラムを更新。ビキニ水着姿を投稿した。「マミーと群馬1泊2日のご褒美旅」と明かし、母と2人で群馬・水上温泉を訪れたことを報告した。「ずっと眺めていたくなる贅沢なロケーションでした館内もお部屋もどこ見てもとても綺麗で素敵でお部屋には露天風呂付きで好きな時間に温泉を楽しめるのが最高すぎたプライベート空間で心までほぐれる時間に」とつづり、白を基調