グラビアアイドルももせもも（32）が28日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を披露した。ももせは「4月27日発売『月間アームズマガジン』2026 6月号事務所のメンバーで一緒に表紙を飾らせていただいています#アニメクラシックスアニソン花火のメンバーです!」と掲載誌をPRし、撮影中の水着ショットをアップした。ももせはホルターネックの赤ビキニを着用。Mカップのボリューム満点バストを露出させている。この投稿にフォロ