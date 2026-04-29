4月29日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 今日（4月29日）は昭和の日です。昭和の天気予報には、まだなかったものが色々とありますが、その１つが「猛暑日」という用語です。気象庁が猛暑日という用語を定義したのは2007年（平成19年）です。もちろん、その前から昭和の時代にも35度以上の日はありましたが、全国的にも多く猛暑日を観測するようになって