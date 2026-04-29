お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に出演。体調不良のため当面の間の休養を発表した、相方・日村勇紀（53）について言及した。日村の妻でフリーアナウンサーの神田愛花（45）も同日SNSを更新し、エールを送った。設楽は「ノンストップ！」で話を振られると「そうなんですよね、ご心配をおかけしていますけど、日村さん、ちょっと“体調良くないな”