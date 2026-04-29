歌手の工藤静香（56）が、28日までにインスタグラムを更新。コンサートを終え、来場者へ感謝を伝えた。工藤は「本日も、温かいスタンディングオベーションに包まれながら、愛知県芸術劇場コンサートホールでのプレミアムシンフォニックコンサートを無事に終えることができました。素晴らしい会場に響き渡る音に身を委ね、心から幸せなひとときを過ごさせていただきました」と報告し、当日の様子を写真や動画でアップした。工藤は透