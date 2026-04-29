ガソリンが高騰すると、自家用車を頻繁に利用している人には悩みの種となるでしょう。現在は、ガソリン・軽油に対して激変緩和措置が実施されているため急激な上昇は抑制されており、2026年4月23日以降の支給単価は30.9円となっています。 この記事では、政府が実施する激変緩和措置について「ガソリン・軽油」「電気代・ガス代」などの視点から解説します。 中東情勢を受けガソリン・軽油等に対し激変緩和措置が実