人気ライトノベル『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』作者・雨宮和希氏が、自身のXを更新し、写真を投稿しながら妻と結婚式を挙げたことを報告した。【写真】顔イケメン！人気ラノベ作家＆妻の結婚式2ショットこれまでの作家人生を振り返り「今日で作家デビュー9周年＆10年目突入です！これまでに22冊の小説、7冊の漫画（コミカライズ）を刊行しました。作家デビュー以来、ずっと目標にしていたアニメ化も果たすことができた