歌手の氷川きよし（48）が、29日までに自身のインスタグラムを更新。「母のおさがりの貝のネックレスつけて博多座へ、、、、」とつづり、私服コーデを披露した。【写真】「ステキ」「お似合いです」おさがりのネックレスを身につけた、氷川きよしの私服コーデ氷川は、白い半袖Tシャツにオーバーオールを合わせた爽やかなスタイルに、パールホワイトのネックレスを身に着けて自撮りする動画を投稿。「オーバーオール似合うのは