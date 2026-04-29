東京・八王子市にある会員制の貸金庫がこじ開けられ、現金が盗まれているのが見つかり、警視庁は窃盗事件として捜査しています。27日午後9時すぎ、八王子市旭町にある会員制の貸金庫でロッカータイプの貸金庫2つがこじ開けられ、中にあった現金が盗まれました。壊された貸金庫の利用者：もうぼう然としてましたね。現金裸で袋に入れて、そのまま紙袋に入ってた、通帳とか。僕のが一番下で、その上の金庫の方も被害にあってた。警視