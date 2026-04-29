フリーアナウンサー神田愛花（45）が29日、インスタグラムを更新。28日に体調不良のため、当面の間、休養に専念することが発表された夫でお笑いコンビ、バナナマンの日村勇紀（53）についてつづった。以下、発表全文「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみ