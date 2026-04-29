16色パステルを開き「あーびっくりした。これ全部に名前書くのかと思っちゃった」と呆然とするお母さんの投稿がSNS上で大きな共感を呼んでいる。【写真】入園前の一番きつい準備、終わらない作業で深夜になることも？春の訪れとともにやってくる保育園や幼稚園の入園シーズン。新生活への期待に胸を膨らませる一方で、多くの保護者を悩ませるのが全ての持ち物に名前を記す名前書き作業だ。保育園、幼稚園では衣類はもちろん、お箸