「私は50代です」――フリルやリボンがあしらわれた華やかな装いの写真とともに、そんな一言が添えられたXの投稿が5万件を超える“いいね”を集めています。ロリータファッション界隈でたびたび議論になる「年相応の格好をすべき」という声に対し、大人向けの少女趣味をコンセプトに掲げるブランド「PINK HOUSE」を50代で着こなす自身の姿で応答した形です。「ファッションに年齢制限はない」と多くの共感が寄せられました。【写真