中国国務院関税税則委員会はこのほど公告を発表し、「2026年5月1日から2028年4月30日まで、中国と国交を有するアフリカ諸国のうち、後発開発途上国に該当しない20カ国を対象に、特恵税率として無関税措置を適用する」と発表しました。なお、「関税割当品目については割当枠内の税率のみをゼロとし、割当枠外の税率は据え置かれる。2年間の適用期間中、中国は引き続き、関連アフリカ諸国との共同発展経済パートナーシップ枠組協定の