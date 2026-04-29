明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の男性上司」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、【総合部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：内村光良（ウッチャンナンチャン）2位は、お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良さんでした。前年度調査まで9年連続で1位を獲得するなど、長年にわたりバラエティ番組の第一線で活躍し続けてい