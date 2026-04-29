日本代表DF伊藤洋輝が所属するバイエルンは現地４月28日、チャンピオンズリーグ（CL）の準決勝第１レグで前回王者のパリ・サンジェルマンと対戦した。伊藤がベンチスタートとなったバイエルンは、17分にハリー・ケインがPKを決めて先制するも、24分と33分に失点して勝ち越される。41分にはマイケル・オリーセの得点で試合を振り出しに戻すも、45＋５分にウスマンヌ・デンベレにPKを決められて再びリードを許す。さらに後半に