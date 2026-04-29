Appleは2026年後半に新型AirPodsを発売予定で、これまでこの新型モデルは「ハイエンドのAirPods Pro」と呼ばれてきました。この「ハイエンドのAirPods Pro」が、「AirPods Ultra」となる可能性が高くなっています。‘AirPods Ultra’ launching later this year sounds more likely than ever - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/04/28/airpods-ultra-launching-later-this-year-sounds-more-likely-than-ever/Apple’s ‘Ultra’