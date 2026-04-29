フリーアナウンサーの神田愛花が２９日に自身のインスタグラムを更新し、夫の「バナナマン」日村勇紀の休養についてコメントを発表した。関係各所に謝罪し、日村は在宅で休養していることを明かした。「いつも私のＩｎｓｔａｇｒａｍを見て下さっている皆様へ」と書き出し、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と報告。そして「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事