２８日は６鞍に騎乗した佐々木世麗騎手（２３）＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、最も期待していた９Ｒのクレスコサンダーは１番枠が災いした。先週２３日、そして２６日に降った雨の影響で馬場の内側が重たくなっており、直線に向いても思うように伸びず４着止まり。「途中で外に持ち出せばよかったかな…」と反省しきりだった。気を取り直して臨む２９日も６鞍に騎乗するが、２Ｒのデイムサンライズに手応えを感じている。休み