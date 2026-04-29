親権は子どもの利益を守るための権利！身上監護権と財産管理権とは 子どもの利益を守るための権利「親権」には2つの要素がある 親権は子どものための権利 親権とは、成年に達しない子どもの利益を守るための権利であり、次の2つの要素があります。 1.身上監護権 子どもの世話、教育、しつけをする権利。子どもが職業に就くときに許可を与える権利。 2.財産管理権 子どもの財産を管理したり、子どもに代わって契約や