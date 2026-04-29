園での約束事がなかなか守れない子の対応方法は？サポートの例をご紹介！ 園での約束事がなかなか守れない 自分でやるべき身の回りのことや、クラスでの係や当番のお仕事など、園で決められた約束事をしっかり守ることができません。 例えば、こんな状況 Jちゃんは今日、お当番さん。ほかの子は食事の後にテーブルを拭いたりしていますが、Jちゃんは終わっていないのに遊びに行ってしまいました。 あなた