「電車の日イベント」に合わせ全国の地方鉄道が「ご朱印帳の鉄道版」として取り組んでいる鉄印帳デジタルに、とさでん交通が初参加し、オリジナルデザインの販売を始める。５月３日に行われる「電車の日イベント」に合わせ、会場となる高知市の桟橋本社など計５か所で発売する。鉄印帳デジタルは、読売新聞大阪本社や旅行読売出版社が手がけている。無料でユーザー登録した後、駅などに貼られているＱＲコードを読み取り、クレ