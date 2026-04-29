フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。28日に体調不良で当面の間休養に専念することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について言及した。神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様へ」と題して投稿。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました。これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受