ユナイテッドアローズが運営する「エイチ ビューティー＆ユース（H BEAUTY＆YOUTH）」が、4月29日に開業10周年を迎える。これを記念し、店舗ではこれまでの歩みを振り返るとともに、次の10年を見据えた取り組みを商品・空間・表現の3軸で実施する。一般公開に先立ち、28日に顧客とメディア向けのプレスプレビューおよび先行販売会を行った。【画像をもっと見る】個性派ブランドが集結するインスタレーション空間店内は、各ブラ