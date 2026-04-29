トランプ米大統領（右）とドイツのメルツ首相＝3月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は28日、米国のイラン攻撃に批判的な言動を繰り返すドイツのメルツ首相に不快感を示した。交流サイト（SNS）に「メルツ氏はイランが核兵器を保有しても構わないと考えている。自身が何を言っているのか分かっていない」と書き込み、非難の応酬となった。トランプ氏は投稿で「イランが核兵器を持てば全世界が人質に