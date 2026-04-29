バナナマンの設楽統が２９日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。前日に当面休養することを発表した相方・日村勇紀について言及した。番組冒頭で日村の休養発表のニュースを伝えると、設楽は「ご心配おかけしてますけども、日村さん体調良くない、体調悪いなっていうのは聞いてたんですけど。病院行ってお医者さんに診てもらったら、一回がっつり休んだ方がいいんじゃないかということになりまして、こういう発表になっ