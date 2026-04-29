◆園田競馬２日目（４月２９日）《下原理》４勝の固めがちで５５勝。ナムラダニー（５Ｒ）に力が入る。「堅実に走っているので、１番枠をどう乗りこなすか」（◎）。スマートサターン（６Ｒ）は「先行してどこまで粘れるか」（○）。ビッグリヴァーサル（７Ｒ）は「距離短縮に対応できれば」（○）。エイシンシギー（８Ｒ）は「勝ち上がりでメンバーが強化されたので、どこまで戦えるか」（○）。ギユウ（１０Ｒ）も「手堅く