【北中米W杯 日本代表選手の恩師を総直撃】【後編を読む】鈴木唯人〈後編〉超名門校監督に「自分の最後の1年間を唯人に投資したい」と思わせた（市船橋高監督・朝岡隆蔵）MF鈴木唯人（ドイツ1部フライブルグ／24歳）3月の英遠征ではスコットランド戦、イングランド戦ともにプレー。森保一監督からの評価急上昇中の鈴木唯人は、高校サッカー界の名門・市立船橋高に進み、一気に頭角を現した経歴の持ち主だ。16日の欧州EL・セル