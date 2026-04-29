【大人気連載プレイバック】【続きを読む】落合博満さんとの1対4トレード要員となった牛島は星野監督に「僕が何かしましたか？」■中尾孝義氏による「革命捕手が見たプロ野球」（第9回=2022年）日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび