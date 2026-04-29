かつて、日本中が同じ方向を向いていた時代があった。昭和のプロ野球であれば巨人戦、アイドルであれば山口百恵や松田聖子。茶の間にいれば、誰もが同じ「熱狂」を共有していた。【併せて読む】“新体制”発足のNHKで大反響の「推し活依存」特集が見逃した「推し活」が社会に与える害悪だが、いまの「推し活」は、その延長線上にはない。芸能ライターの佐藤勇馬氏は言う。「70年代には山口百恵という“伝説的スター”が誕生し