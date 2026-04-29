生活の中に植物を取り入れたいと思っても、忙しい大人にとってはハードルが高いのが本音。でも、何気ない所に植物があるおしゃれな生活に憧れる…そんな願いを叶えてくれるアイテムをダイソーで発見しました！飾りやすく、管理もしやすいフェイクグリーンで、お部屋に華やかさをプラス♡クオリティも高くておすすめです！【詳細】他の記事はこちら空間に奥行きと華やかさをプラス♡ダイソーの『グリーン壁掛け』商品名：