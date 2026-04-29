京都観光の名所といえば、清水寺、金閣寺、下鴨神社、伏見稲荷大社などが人気ですが、あまりの人の多さに気忙しいのが少し残念。ところが京都には、オーバーツーリズムであふれかえる外国人観光客の姿もほとんどなく、地元民に愛されている神社仏閣がたくさんあります。今回は、ゆったりと落ち着いて参拝できる満足稲荷神社を紹介します。秀吉が”満足”した、開運・出世のご利益平安神宮と八坂神社の真ん中あたりに位置する「満足