愛媛県今治市の「奥道後玉川県立自然公園」内、楢原山の麓に位置する鈍川（にぶかわ）温泉は、豊かな自然に抱かれた静かな温泉地です。その歴史は古く、奈良時代に発見されたと伝えられており、藩政時代には今治藩の湯治場としてにぎわいを見せました。泉質はラドン含有量の多い単純温泉で、とろりとしたぬめりのある肌触りが特徴です。湯上がりに肌がすべすべになることから古来より「美人の湯」として名高く、温泉ファンからは「