ロサンゼルス・ドジャースの公式Instagramは4月28日、投稿を更新。同チーム所属の佐々木朗希選手と美女とのツーショットを披露しました。【写真】佐々木朗希と美女のツーショットX JAPANメンバーの姿も同アカウントは「球場で『日本の文化を祝うナイト』を開催」と英語でつづり、13枚の写真を投稿しています。試合前に日本の文化や伝統をたたえるイベントが開催されたよう。1枚目は佐々木選手となでしこジャパンの遠藤純選手のツー