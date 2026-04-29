「巨人１−１１広島」（２８日、東京ドーム）広島が今季最多の１８安打１１得点で連敗を３で止めた。坂倉将吾捕手が３ランなど４打点の大暴れ。九回には佐々木泰内野手にソロ、矢野雅哉内野手が３ランが飛び出した。先発・床田寛樹投手は８回１失点で今季初勝利。３得点以上は９試合ぶりで「理想的な勝利」とデイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏。上昇に向け提言した。◇◇３連敗中とは思えない一戦だった。沈滞ム