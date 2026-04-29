28日、米ニューヨークの国連本部で開かれたNPT再検討会議（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議の一般討論演説で28日、核保有国による核軍縮の停滞に対し非保有国が相次いで懸念を示し、軍縮義務を履行するよう求めた。NPTは非保有国の核開発を禁じる代わりに、米英仏中ロの5核保有国に誠実な核軍縮交渉を義務付ける。核保有国が軍拡に傾く中、非保有国のNPT体制への信頼が揺