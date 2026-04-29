「ブルージェイズ−レッドソックス」（２８日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が三回の第２打席で左越えの先制２点タイムリーを放った。２死二、三塁で打席に入った岡本。カウント２−２からの５球目を完璧にとらえると、打球は弾丸ライナーであっという間に左翼手の頭上を越えていった。先制の２点打で二塁に頭から滑り込んだが、二塁塁審の判定はアウト。すぐさまチャレンジを要請してベンチも動いたが、判定