「この前、驚いたんだけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、1兆円の“すごさ”を熱弁した――。有吉弘行○「弥生時代から…」「そのぐらい1兆円ってすごい」26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00〜21:55)で、「この前、たまたまそういう話を聞いて驚いたんだけど……」と切り出した有吉。「数字のクイズなんて絶対に出したくないんだけど。これは面白いから」と前置きしながら、「1兆円って毎日100万円