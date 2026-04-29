ゴールデンウィークに車で帰省する際は、渋滞や長距離運転によってガソリン代が気になりやすくなります。特に高速道路や観光地周辺では、車が思うように進まず、普段より燃料の減りが早いと感じることもあるでしょう。 燃費をよくするには、運転中の工夫だけでなく、出発前の準備も大切です。そこで本記事では、帰省時に実践しやすい燃費対策を紹介します。 ゴールデンウィークの帰省では