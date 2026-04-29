まとまった時間を自宅で過ごすとき、自然と手が伸びるのが配信ドラマだろう。せっかく観るなら、「続きが気になって止まらない」だけでなく、「人の感情にじわじわ引き込まれていく」作品を選びたい。Prime Videoのオリジナルドラマ『私の夫と結婚して』(全10話)は、まさにそんな魅力を持った一本だ。インパクトのある展開に加えて、佐藤健をはじめとする俳優たちの演技に魅入っていると、気づけば次のエピソードへと手が伸びてい