保守とは何か。イギリス在住で著述家の谷本真由美さんは「時間と知恵を重ねて蓄積されたやり方、考え方、しきたりを尊重する考え方のことで、特定の宗教や民族、国家への偏愛とは切り離されたものでなければならない」という――。※本稿は、谷本真由美『世界から見た日本の保守』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／HStocks※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／HStocks■「保守＝右翼」という勘