車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。鉄のリサイクルはどのように行われているの?※画像はイメージ正解は、下にスクロールをしてチェック!正解はこちら!※画像はイメージ使わなくなって廃棄された車や船、建物の解体現場などから出る鉄のスクラップは電気炉で溶かさ